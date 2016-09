Opnames Dancing With The Stars onderbroken

ANP Opnames Dancing With The Stars onderbroken

LOS ANGELES - De opnames van de Amerikaanse versie van Dancing With The Stars zijn maandagavond korte tijd stilgelegd toen twee mannen het podium betraden. Dat gebeurde kort nadat de in opspraak geraakte Olympische zwemmer Ryan Lochte uitgedanst was.

Door ANP - 13-9-2016, 9:52 (Update 13-9-2016, 9:52)

Lochte en zijn danspartner Cheryl Burke kregen net het commentaar van de jury te horen toen het buiten beeld onrustig werd. De twee indringers, met anti-Lochte shirts aan, probeerden de zwemmer aan te vallen, maar konden worden gestopt door de toegesnelde beveiliging. De camera bleef ondertussen op jurylid Carrie Ann Inaba gericht, die verwoed naar de mannen riep dat ze weg moesten.

Toen de rust was wedergekeerd was duidelijk te zien dat Lochte en Burke ontdaan waren. Presentator Tom Bergeron was zo slim om direct een reclameonderbreking in te lassen. De indringers zijn overgedragen aan de politie. Hun identiteit is niet bekendgemaakt.

De 32-jarige zwemmer, die bij de Spelen in Rio nog goud won op de estafette (4x200 meter vrije slag), kwam in opspraak na een avondje stappen met enkele teamgenoten. Zij verzonnen een overval door gewapende politieagenten na een incident bij een benzinestation in Rio, met een bedenkelijke hoofdrol voor Lochte. Hij bood later zijn excuses aan, maar werd desondanks geschorst voor tien maanden. Ook verloor Lochte diverse sponsors.