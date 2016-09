Voedselvergiftiging velt Amy Schumer

ANP Voedselvergiftiging velt Amy Schumer

PARIJS - Amy Schumer zal haar tripje naar Parijs niet snel vergeten. De comédienne en actrice belandde in een ziekenhuis nadat ze een voedselvergiftiging opliep.

Door ANP - 13-9-2016, 9:08 (Update 13-9-2016, 9:08)

"Bedankt voor alles Parijs. Behalve voor de voedselvergiftiging", schreef Amy maandag bij een foto van haar en haar vriend Ben waarop ze allebei uitgeteld in bed liggen. In een video die ze later post, lijkt het iets beter te gaan. Ze probeert wat kippensoep binnen te krijgen na een naar eigen zeggen 'kotsfestijn'.

Maandagavond was het echter toch weer mis en post Amy foto's en een video vanuit het ziekenhuis. Op de beelden is te zien hoe ze in een ziekenhuisbed ligt, maar nog allerminst haar humor kwijt is. In de video doet Amy alsof ze zich voorstelt voor een date.