Miley Cyrus: 'nooit meer op de rode loper'

NEW YORK - Miley Cyrus heeft besloten niet meer op de rode loper te verschijnen. Dat vertelt de popster in een interview aan het blad Elle.

Door ANP - 13-9-2016, 5:45 (Update 13-9-2016, 5:45)

Miley vindt het ongepast om op de glitter en glamourevenementen in de schijnwerpers te staan terwijl er volgens de zangeres zoveel mensen in de wereld lijden. "Ik doe het nooit meer. Waarom, als er mensen dagelijks omkomen van de honger, sta ik op een rode loper? Omdat ik belangrijk ben? Omdat ik beroemd ben? Zo ben ik niet", vertelt Miley het tijdschrift.

De 23-jarige Amerikaanse zangeres en actrice zet zich in haar vrije tijd graag in voor de daklozen en LHBTI-jongeren met problemen. Dat doet ze via haar stichting The Happy Hippie. "Ik kon niet slapen, ik voelde me schuldig. Ik probeer zoveel mogelijk te doen met Happy Hippie", aldus Miley.

Veel tijd voor al het vrijwilligerswerk heeft ze niet want ze keert het volgende seizoen terug als jurylid bij de Amerikaanse versie van The Voice en is volgend jaar te zien op het witte doek in de speelfilm Crisis In Six Scenes van Woody Allen.