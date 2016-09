'Heel Holland Bakt nog zeker 3 jaar bij MAX'

ANP 'Heel Holland Bakt nog zeker 3 jaar bij MAX'

HILVERSUM - De transfer van succesformat The Great British Bake Off in Groot-Brittannië naar een andere zender heeft voorlopig geen gevolgen voor Heel Holland Bakt, de Nederlandse versie van het programma. Omroep MAX heeft na dit seizoen nog zeker drie jaar de rechten van het programma, liet directeur Jan Slagter maandagavond weten.

Door ANP - 12-9-2016, 22:24 (Update 12-9-2016, 22:24)

“Regeren is vooruit zien, en wij weten wat Heel Holland Bakt waard is”, stelt Slagter. “We hebben er behoorlijk over onderhandeld. Maar het contract is gesloten. Het feit dat producent Love Productions in Groot-Brittannië met een andere partij in zee gaat, verandert daar niets aan.”

Tot nu toe was BBC Worldwide de partij die voor de producent de formatrechten in het buitenland verkocht. Het is niet duidelijk of dit zo blijft nu de BBC de uitzendrechten in Groot-Brittannië kwijt is. Love Productions en de BBC verschilden van mening over het te betalen bedrag en over de koers die het format de komende jaren moet inslaan.

Streng bewaken

Ook op dit gebied denkt Slagter niet dat er in Nederland veel gaat veranderen de komende drie jaar. “De Britten bewaken het format wel streng”, erkent hij. “Maar ik kan me niet voorstellen dat deze ontwikkelingen in Groot-Brittannië op korte termijn gevolgen hebben voor de Nederlandse uitzendingen.”

Heel Holland Bakt bleek de afgelopen weken nog steeds een kijkcijferkanon. De presentatie is dit seizoen tijdelijk overgenomen door André van Duin omdat Martine Bijl herstelt van een hersenbloeding.