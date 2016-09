Sjors van der Panne lanceert eigen lied

AMSTERDAM - Zanger Sjors van der Panne brengt woensdag voor het eerst een zelfgeschreven nummer uit als single. Het nummer Isabel is een voorloper van het nieuwe album, waarop de zanger alleen eigen werk vertolkt.

Door ANP - 12-9-2016, 17:21 (Update 12-9-2016, 17:21)

Het lied Isabel is een positief nummer over een pasgeboren meisje dat licht brengt in donkere tijden. De song is woensdagochtend beschikbaar als download. Ook wordt woensdag op YouTube de clip gelanceerd. In het filmpje, dat is geregisseerd door acteur en regisseur Noah Valentijn, speelt onder meer Boris van der Ham een rol.

“Isabel is het dochtertje van vrienden van mij”, vertelt Van der Panne. “Ik zag hoeveel blijdschap zij bracht in het gezin en ik fantaseerde over wat zij voor de rest van de wereld kan betekenen. In deze onrustige tijd hebben we dat meer nodig dan ooit.”

Theatertournee

Van der Panne zingt Isabel ook in zijn nieuwe theatertournee, die eind deze week van start gaat. De chansonnier brak bij het grote publiek vooral door dankzij zijn finaleplaats in het tv-programma The Voice of Holland. Van der Panne viel op met zijn vertolking van werk van iconen als Jacques Brel, Ramses Shaffy en Frank Boeijen.

Isabel is geproduceerd door Sander Geboers, de vaste muzikale partner van cabaretier Claudia de Breij.