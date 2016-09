Rode loper vol Hollywoodsterren in Toronto

TORONTO - Het filmfestival in het Canadese Toronto had zondag een rode loper vol sterren uit Hollywood. Onder anderen Scarlett Johansson, Jennifer Hudson, Matthew McConaughey en Reese Witherspoon waren aanwezig voor de première van Sing.

Door ANP - 12-9-2016, 4:48 (Update 12-9-2016, 4:48)

De acteurs zijn allemaal te horen in de animatiefilm over een zangcompetitie tussen dieren. Reese spreekt de stem in van een varken, Scarlett is te horen als een egel en Matthew is een koalabeer. Reese had haar man Jim Toth meegenomen, zo liet ze zien in een selfie van hen twee op Instagram. Ook Matthew werd vergezeld door zijn echtgenote, Camilla Alves.

Sing verschijnt in december in de bioscoop.