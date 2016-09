Making A Murderer wint documentaire-Emmy

LOS ANGELES - De Netflix-serie Making A Murderer heeft zondagavond de Emmy voor beste documentaireserie gewonnen. De serie won ook de prijzen voor montage, regie en script in dat genre, weet The Wrap.

Door ANP - 12-9-2016, 3:16 (Update 12-9-2016, 3:16)

Netflix viel verder in de prijzen met de documentairefilm over Nina Simone, What Happened, Miss Simone? Seth MacFarlane won de Emmy voor zijn stem in de animatieserie Family Guy, waarin hij vier rollen inspreekt.

Zondagavond was de tweede ronde van de Creative Arts Emmy Awards, die jaarlijks de opmaat vormen voor de Primetime Emmy Awards, die volgende week zondag worden uitgereikt. Zaterdagavond won Game Of Thrones al negen prijzen voor onder meer casting, stunts, make-up, kostuums en visuele effecten. De serie, waarin ook Carice van Houten en Michiel Huisman vaste rollen hebben, is dit jaar in totaal maar liefst 23 keer genomineerd.

Ook Tina Fey en Amy Poehler vielen zaterdag in de prijzen. De twee pakten samen de Emmy in de categorie Beste Gastactrice in een Comedy, voor hun sketch in Saturday Night Live waarin ze Hillary Clinton en Sarah Palin nadeden.