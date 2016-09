Emma Roberts en Evan Peters toch weer samen

LOS ANGELES - Emma Roberts en Evan Peters zijn toch weer samen, nadat ze in mei voor de tweede keer uit elkaar gingen. De twee werden de laatste tijd weer vaak tijdens intieme uitjes gespot.

Door ANP - 12-9-2016, 2:48 (Update 12-9-2016, 2:48)

"Ze zagen er absoluut uit als een stel", vertelt een ooggetuige over de twee Amrican Horror Story-acteurs, die eind augustus tijdens een concert samen in het publiek dansten. Een andere bron bevestigt aan Us Weekly dat de twee weer iets hebben.

De twee kregen in 2012 een relatie en verloofden zich in 2013. In juni vorig jaar gingen ze voor het eerst uit elkaar. Dit jaar begon Emma na de breuk te daten met Christopher Hines, maar een bron die hem goed kent bevestigt dat dit voorbij is.