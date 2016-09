Chris Brown weert vreemdelingen

LOS ANGELES - Het is afgelopen met de vele huisfeestjes bij Chris Brown. Na zijn arrestatie anderhalve week geleden hanteert de rapper een strikter deurbeleid: er komen geen vreemdelingen meer in. Dat schrijft TMZ op basis van bronnen.

Door ANP - 11-9-2016, 15:23 (Update 11-9-2016, 15:23)

Brown heeft zijn twee huisgenoten opgedragen eerst een gastenlijst op papier bij hem in te leveren, mochten ze iemand willen uitnodigen. Daarop moeten ze beschrijven wie de vreemdelingen zijn zodat Brown daarna kan bepalen of hij ze wel in zijn huis wil hebben. Ook mogen gasten geen eigen alcohol of drugs mee meenemen.

De maatregelen volgen nadat Brown in de cel belandde omdat hij een vrouwelijke gast met de dood zou hebben bedreigd. Het vermeende slachtoffer, de voormalige Miss Californië Baylee Curran, zou het met de rapper aan de stok hebben gekregen nadat ze een opmerking had gemaakt over de juwelen van een vriend van Brown. De rapper zou haar daarna met een vuurwapen onder schot hebben gehouden. Zelf beweerd Brown dat hij erin is geluisd en dat Curran hem bewust in de problemen heeft gebracht.