Zoon Gene Simmons begint band

ANP Zoon Gene Simmons begint band

NEW YORK - Nick Simmons treedt in de voetsporen van zijn beroemde vader Gene Simmons. De zoon van de KISS-zanger is bezig met de formatie van zijn eigen band.

Door ANP - 10-9-2016, 9:42 (Update 10-9-2016, 9:42)

''We hebben net een naam uitgezocht'', zegt Nick tegen New York Post. ''Het is gloednieuw. Ik heb een paar goede jongens gevonden. Je zult er binnenkort meer van horen.''

Over het soort muziek dat de band gaat maken, zegt Simmons: ''Het is eclectisch. Ik zou het geen rock noemen. Ik ben altijd dol geweest op blues. Het heeft dan ook wel iets van blues erin zitten. Wat Beck (Amerikaanse singer-songwriter red.) ook moge zijn, het lijkt waarschijnlijk daar op.''

Op de vraag wat Nick van zijn bekende vader heeft geleerd, zegt hij: ''Hij heeft me bijgebracht hoe je zelfverzekerd overkomt. Hij heeft niet altijd gelijk. Sterker nog, hij is te zelfverzekerd over de meeste dingen waar hij geen gelijk in heeft, maar hij komt wel altijd assertief over. Hij heeft mij geleerd hoe ik dat moet doen.''