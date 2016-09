Josje Huisman houdt verliefdheid niet tegen

ANTWERPEN - Josje Huisman heeft momenteel een volle agenda. Ze is onder meer druk met de promotie van haar nieuwe stijlboek, maar tijd voor de liefde zal ze altijd hebben, zegt ze tegen AD.

Door ANP - 10-9-2016, 8:54 (Update 10-9-2016, 8:54)

Josje, die onder anderen Studio 100-baas Gert Verhulst, presentator Johnny de Mol en acteur Kevin Janssens tot haar exen rekent, is vrijgezel. ''Nee, ik ben nu niet aan het daten, ben nu vooral even met mezelf bezig, maar 't giet zoals 't giet zeggen ze in Drenthe. En als de verliefdheid komt, dan zal ik hem zeker niet tegenhouden. Dan laat ik me erdoor overspoelen en meeslepen. Niets mooiers dan dat, want ja, zo romantisch ben ik wel.''

Een nieuwe liefde vinden, is soms niet makkelijk als bekendheid, zegt de voormalig K3-zangeres. ''Als je bekend bent, schrikt dat sommige mannen af. De aandacht, het gespeculeer, ik denk niet dat dat voor iedereen even aangenaam is. En je wilt toch rustig de tijd nemen voor elkaar.''

Mocht de blondine de liefde van haar leven tegenkomen, dan ziet ze een groot gezin met hem wel zitten. ''Ik vond het geweldig om op te groeien in een groot gezin en ik heb altijd gezegd: dat wil ik later ook. Het lijkt me nog steeds gezellig, maar ik weet niet of het realistisch is. Ik ben nu 30, heb nog niemand en vijf is wel heel veel'', aldus Josje. ''Maar je weet nooit. Als het eenmaal klikt, kan het snel gaan.''