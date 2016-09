Nog twee seizoenen erbij voor Hell's Kitchen

LOS ANGELES - Tv-kok Gordon Ramsay mag van de Amerikaanse tv-zender Fox weer twee seizoenen maken van zijn kookprogramma Hell's Kitchen. Binnenkort beginnen de audities voor het zeventiende en achttiende seizoen, meldt Variety.

Door ANP - 9-9-2016, 22:46 (Update 9-9-2016, 22:46)

Hell's Kitchen is een kookcompetitie waarin twee teams het in de keuken tegen elkaar opnemen om te zien wie zich uiteindelijk meester van de keuken mag noemen. Volgende week zijn er audities in Los Angeles, New York, Atlanta, Chicago en Dallas.

Gordon Ramsay legt de lat nog wat hoger in de vernieuwde show, want ditmaal gaat hij op zoek naar chef-koks met meerdere jaren ervaring die voor de kritische Ramsay gaan koken. Het zestiende seizoen is vanaf 23 september in de Verenigde Staten te zien. De hoofdprijs is een baan als chef-kok in Ramsay's restaurant in hotel-casino The Venetian in Las Vegas.