3T bij Nederlandse première Bridget Jones

ANP 3T bij Nederlandse première Bridget Jones

AMSTERDAM - De Amerikaanse boyband 3T maakt zijn opwachting tijdens de Nederlandse première van Bridget Jones's Baby in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Filmdistributeur Universal Pictures International meldt dat Taj, Taryll en TJ Jackson dinsdagavond voorafgaande aan de filmpremière op de rode loper zullen verschijnen.

Door ANP - 9-9-2016, 20:18 (Update 9-9-2016, 20:18)

De zonen van Tito Jackson, bekend van hun hits Anything, I Need You, Why en Stuck On You, zijn volgende week in Nederland om de release van hun album Chapter III te vieren. Vrijdag 16 september treedt 3T op in het RAI Theater. Zaterdag 17 september treedt 3T op in de Melkweg in Amsterdam.

Deze week waren er premières van Bridget Jones's Baby in onder meer Parijs en Berlijn. Regisseur Sharon Maguire en hoofdrolspelers Renée Zellweger, Colin Firth en Patrick Dempsey waren hierbij aanwezig. Tim Douwsma is de presentator van de Nederlandse première.

Bridget Jones's Baby draait vanaf 15 september in de bioscopen.