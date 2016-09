Bruce Springsteen treedt ruim vier uur op

ANP Bruce Springsteen treedt ruim vier uur op

PHILADELPHIA - Bruce Springsteen en The E Street Band hebben hun eigen record aangescherpt door langer dan vier uur op te treden in Philadelphia. Het is het langste concert dat de band ooit gaf in de Verenigde Staten.

Door ANP - 9-9-2016, 18:13 (Update 9-9-2016, 18:13)

Volgens Philadelphia Daily News duurde het concert van The Boss woensdagavond vier uur, drie minuten en 46 seconden. Dat is bijna vier minuten langer dan het concert dat de band op 30 augustus gaf in het stadion in New Jersey. Vrijdagavond staat Bruce Springsteen nogmaals in Citizens Bank Park in Philadelphia. Op de setlist staan 34 nummers, blijkt uit zijn site.

De allerlangste show die Bruce Springsteen ooit gaf duurde vier uur en zes minuten. Dat was in de Finse hoofdstad Helsinki.

The Boss, die op 14 juni op het Malieveld in Den Haag stond, rondt zijn Amerikaanse en Europese tournee The River Tour woensdag af in Foxborough in Massachusetts. Daar mag hij tot 23.30 uur op het podium blijven staan. Foxborough verlengde deze week de vergunning met een kwartier.