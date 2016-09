Theo Maassen speelt rol in Vlaamse film

BRUSSEL - Cabaretier Theo Maassen gaat een rol vertolken in de nieuwe Vlaamse speelfilm Façades. Dat heeft zijn woordvoerder vrijdag bevestigd.

De speelfilm vertelt over het grillige leven van Alex, een mooie en slimme vrouw wier litteken op haar linkerbeen de enige smet lijkt op een verder onberispelijk pantser. Wanneer haar dementerende vader in de steek wordt gelaten door haar moeder, trekt ze voor onbepaalde tijd bij hem in.

Maassen speelde in 2013 voor de laatste keer in een bioscoopfilm, de komedie Bro’s before Ho’s. “Hij vond Façades een mooi project, en hij heeft de kans om te spelen met fijne acteurs zoals Johan Leysen”, licht zijn zegsvrouw toe. Bovendien liet de draaiperiode zich goed combineren met de nieuwe speellijst van de cabaretier, die momenteel optreedt met zijn voorstelling 'Van kwaad tot erger'.

De opnames vinden de komende weken plaats in Vlaanderen. Het is nog niet duidelijk wanneer Façades in de bioscopen te zien is.