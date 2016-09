Nils Verkooijen zoekt jong muziektalent

ANP Nils Verkooijen zoekt jong muziektalent

HAARLEM - Acteur Nils Verkooijen gaat een groot theaterconcert organiseren waarin klassieke muziek en jongeren de hoofdrol spelen. Het concert moet op 1 april 2017 plaatsvinden in de grote zaal van de Philharmonie Haarlem.

Door ANP - 9-9-2016, 15:02 (Update 9-9-2016, 15:02)

Met het bijzondere project wil Verkooijen, bekend van films als Achtstegroepers huilen niet en Knielen op een bed violen, zijn eigen generatie laten zien dat klassieke muziek alles behalve saai is. “Ik heb 12 jaar lang viool gespeeld en ben hierdoor opgegroeid met Bach en Mozart”, vertelt de acteur. “De kracht en het theatrale vermogen van het klassieke genre is iets wat veel jongeren niet kennen en is daarom precies hetgene waarmee wij aan de slag willen gaan.”

De audities voor de eenmalige uitvoering zijn deze week geopend. Tieners tussen de 12 en de 20 die interesse hebben kunnen zich aanmelden via de website Klassiekvandetoekomst.nl. Verkooijen organiseert het project in samenwerking met Stichting Op de Stip. Het concert is een opvolger van Op de Stip, een grote landelijke talentenjacht voor jongeren die een klassiek instrument bespelen.

De audities vinden eind november plaatst in een aantal grote steden als Amsterdam, Leiden, Utrecht en Haarlem. De organisatoren zetten in op een orkest van tachtig jongeren uit alle delen van Nederland. Het concert moet een spektakel worden waarin ook visuele effecten, film en dans een grote rol spelen. Het project wordt geregisseerd door internationale theatermaker Carlos Garcia Estevez en dirigent Annelies Smit.