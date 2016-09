Meester Kikker bekroond met Gouden Film

ANP Meester Kikker bekroond met Gouden Film

UTRECHT - De familiefilm Meester Kikker is vrijdag bekroond met een Gouden Film. De verfilming van het boek van schrijver Paul van Loon heeft meer dan 100.000 bezoekers naar de bioscopen getrokken.

Door ANP - 9-9-2016, 14:04 (Update 9-9-2016, 14:04)

Dat hebben het Nederlands Film Festival en distributeur Dutch FilmWorks vrijdag bekendgemaakt. De onderscheiding werd vrijdag door producent Burny Bos uitgereikt aan hoofdrolspeelster Yenthe Bos.

Meester Kikker vertelt over een meester (Jeroen Spitzenberger) die af en toe zomaar in een kikker verandert. Zijn klas beloofd hem te helpen zijn geheim te bewaren, vooral voor het gemene schoolhoofd Stork (Paul R. Kooij). De film draait in 110 Nederlandse bioscopen.

Het is de zevende Gouden Film die dit jaar is uitgereikt.