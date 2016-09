Tourbus Beth Hart heeft brandschade

ANP Tourbus Beth Hart heeft brandschade

LAS VEGAS - De tourbus van Beth Hart heeft brandschade opgelopen tijdens een reis naar Las Vegas. De zangeres, die volgende maand haar nieuwe album Fire on the Floor lanceert, plaatste vrijdag foto’s op Facebook waarop de beschadigde bus te zien was.

Door ANP - 9-9-2016, 12:07 (Update 9-9-2016, 12:07)

“Vuur is een thema”, schrijft Hart. “De tourbus stond in brand. Maar alles goed, iedereen is in orde.” Iets later plaatste de blueszangeres een filmpje waarop te zien is hoe bandleden in Las Vegas in een zwembad plonzen. “We zijn allemaal veilig aangekomen bij het hotel en koelen even af in het hotel”, is de begeleidende tekst.

Het is niet duidelijk hoe de bus in brand is gevlogen of wat de schade exact is.

Fire on the Floor is de opvolger van het album Better than Home, die begin 2015 verscheen. Na de opnames van de plaat overleed een van de vaste producers van Hart. Met Fire on the Floor wil de zangeres deze donkere periode afsluiten. Hart geeft in november een concert in de Heineken Music Hall in Amsterdam.