ANP Discovery scoort hit met Michiel Huisman

LOS ANGELES - Discovery Channel heeft met Harley and the Davidsons, een nieuwe serie met de Nederlandse acteur Michiel Huisman, een hit in huis.

Door ANP - 9-9-2016, 10:01 (Update 9-9-2016, 10:01)

De miniserie, die vertelt over de geboorte van het iconische motormerk, werd de afgelopen drie dagen uitgezonden. Er keken bijna 3,5 miljoen mensen naar. Hiermee is het de best bekeken Amerikaanse miniserie die door één kabelzender wordt uitgezonden in drie jaar tijd. Dat melden Amerikaanse media.

De serie vertelt over de schoolvrienden William Harley en Arthur Davidson die aan het begin van de twintigste eeuw de motoren bouwden die later de hele wereld zouden veroveren. Michiel Huisman speelt de rol van Walter Davidson, de oudere broer van Arthur die als geldschieter bij het bedrijf wordt gehaald.

Krijger

De Nederlandse acteur, die al een aantal jaar in de VS woont en werkt, was de afgelopen jaren in meer hitseries te zien. Hij speelde in Treme, Nashville en Orphan Black en vertolkt al een paar seizoenen de rol van krijger Daario Naharis in Game of Thrones. Ook was Huisman te zien in Amerikaanse films als Wild en The Age of Adaline.

Discovery Channel in Nederland zendt Harley and the Davidsons vanaf 8 oktober uit op drie achtereenvolgende zaterdagen.