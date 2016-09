Cabaretiers Innemee en Torn stoppen tournee

AMSTERDAM - Cabaretiers Onno Innemee en Kees Torn hebben hun tournee komend seizoen afgelast. Het tweetal zou gaan rondreizen met de voorstelling Eraf met dat dak!.

Door ANP - 9-9-2016, 8:23 (Update 9-9-2016, 8:23)

“Met pijn in ons hart moeten wij u melden dat de reprise-tour niet kan plaatsvinden”, staat op de website van Innemee te lezen. “Kees kan het door privé-omstandigheden niet opbrengen om u te vermaken. Het spijt ons zeer.”

Innemee en Torn kennen elkaar al twintig jaar. Zij stonden al vaker samen op het podium en Innemee regisseerde ook de solovoorstellingen van Torn. Het tweetal speelde Eraf met dat dak! vorige seizoen ook al een paar keer. “Zij schotelen het publiek geweldige liedjes voor over zaken waar nog nooit eerder over is geschreven”, oordeelde de Volkskrant.

Het was voor de eerste maal in vijf jaar dat Torn weer op het podium stond. Na zijn negende programma stopte hij in 2010 met optreden. Hij stelde zichzelf niet meer te willen herhalen en moe te worden van het reizen voor de optredens.

De taalvirtuoos won in de twintig jaar dat hij op het podium stond talloze prijzen, waaronder de jury- en publieksprijs op het Leids Cabaretfestival, de Annie M.G. Schmidt-prijs voor het beste lied van het jaar en de Poelifinario voor het beste theaterprogramma.