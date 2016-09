Fortune noemt Beyoncé machtige zakenvrouw

NEW YORK - Het Amerikaanse tijdschrift Fortune heeft Beyoncé op de 51e plek op de jaarlijkse lijst van machtigste zakenvrouwen gezet. De ranglijst werd donderdag gepresenteerd.

Door ANP - 9-9-2016, 5:04 (Update 9-9-2016, 5:04)

De zangeres is de enige beroemdheid en hekkensluiter op de lijst, waar verder topvrouwen uit het bedrijfsleven op voorkomen. 'Queen Bee', zoals de zangeres ook wel wordt genoemd, staat voor het eerst op de prestigieuze ranglijst.

Volgens het tijdschrift was 2016 hét jaar van Beyoncé: "Niet alleen schreef ze geschiedenis door als eerste vrouwelijke artiest 12 singles in de Billboard top 100 te hebben maar ze is ook een zeer geslaagde zakenvrouw", aldus het blad.

Op de eerste plaats staat dit jaar de 54-jarige Mary Barra. Zij is de bestuursvoorzitter van het Amerikaanse automobielbedrijf General Motors. Barra wordt op de hielen gezeten door de in India geboren Indra Nooyi, die bestuursvoorzitter is van de Amerikaanse levensmiddelengigant PepsiCo.