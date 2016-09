Natalie Portman verwacht tweede kindje

VENETIË - Natalie Portman is in verwachting. De 35-jarige actrice verscheen donderdag op de rode loper van het filmfestival in Venetië met een duidelijk zichtbaar 'babybuikje'.

Door ANP - 8-9-2016, 19:53 (Update 8-9-2016, 19:53)

Natalie droeg een lange roze jurk waarin haar bolle buikje duidelijk te zien was. Portman was aanwezig bij de première van haar nieuwe film Planetarium. Samen met Johnny Depps dochter Lily-Rose poseerde ze voor fotografen.

Het is onbekend hoeveel weken Natalie zwanger is of wanneer ze is uitgerekend. Portman en haar man Benjamin Millepied zijn al de trotse ouders van de 5-jarige Aleph.