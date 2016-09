Bijzondere prestatie Justin Bieber in Top 40

HILVERSUM - Justin Bieber heeft een unicum te pakken in de Top 40. Hij staat deze week voor de zevende keer op zowel de eerste als de tweede plek en dat is nog geen enkele andere artiest gelukt.

Door ANP - 8-9-2016, 10:59 (Update 8-9-2016, 10:59)

Deze week staat Justin op nummer 1 met Cold Water, zijn samenwerking met Major Lazer en MØ. Een plekje lager staat Let Me Love You, Justins nummer met DJ Snake. Eind vorig jaar stond de zanger ook al op de eerste en tweede plek, toen met Love Yourself en Sorry.

Justin verbreekt het record van The Beatles en Pharrell Williams. Beide acts stonden zes keer gelijktijdig op nummer 1 en 2. The Beatles vestigden dat record in 1965/1966, Pharrell in 2013.