ANP GeenStijl fout met link naaktfoto’s Britt

LUXEMBURG - GeenStijl heeft met het doorlinken naar een website met gelekte naaktfoto's van Britt Dekker uit Playboy het auteursrecht toch geschonden. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag.

Door ANP - 8-9-2016, 10:45 (Update 8-9-2016, 10:45)

De advocaat-generaal van het hof had in april nog geadviseerd dat de link wel mocht geplaatst, maar daar wijken de rechters van af. Als een particulier een link online zet naar beschermd materiaal hoeft die niet na te gaan of het auteursrecht wordt geschonden, aldus het hof. Bij organisaties met winstoogmerk, zoals Geenstijl, wordt ervan uitgegaan dat bekend is dat een link naar dergelijk werk niet legaal is, oordelen de rechters.

De zaak was aangespannen door Sanoma, de uitgever van Playboy. De rechtbank en het gerechtshof legden eerder een boete op, maar GeenStijl ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die legde de zaak voor aan het hof in Luxemburg.