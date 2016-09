Gwyneth Paltrow: spijt van online uitmaken

ANP Gwyneth Paltrow: spijt van online uitmaken

LOS ANGELES - Actrice Gwyneth Paltrow heeft er spijt van dat ze in 2014 samen met haar ex Chris Martin online een einde aankondigden van hun huwelijk. Zo vertelt de actrice tijdens een interview met de website LinkedIn.

Door ANP - 8-9-2016, 5:42 (Update 8-9-2016, 5:42)

Gwyneth en Chris maakten na tien jaar huwelijk via haar website Goop bekend dat ze uit elkaar gingen. Er ontstond een ware hype na de aankondigng van het stel en Goop was lange tijd onbereikbaar. "Goop was toen nog niet zo groot als het nu is. Het was nog iets heel persoonlijks, ik schreef alles in de eerste persoon", aldus de 43-jarige actrice.

De actrice ontkent dat ze de bekendmaking destijds met opzet via Goop deed om de website onder de aandacht te brengen: "Ik had de aandacht totaal niet verwacht", zegt Gwyneth. De lifestylewebsite Goop heeft inmiddels meer dan een miljoen abonnees. "Ik zou het niet weer zo doen. Dat is niet langer gepast", vervolgt de actrice.

Gwyneth heeft een goede verstandhouding met haar voormalige echtgenoot. Ze zorgen samen voor de opvoeding van hun twee kinderen, de 12-jarige Apple en 10-jarige Moses.