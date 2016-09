Johnny Depp in film over rapper Tupac

LOS ANGELES - Johnny Depp is in gesprek om de hoofdrol te spelen in een thriller over de moord op de rapper Tupac, zo weet Variety.

Door ANP - 8-9-2016, 4:05 (Update 8-9-2016, 4:05)

Johnny zou de rol van detective Russell Poole spelen, die in 1996 en 1997 de moorden op de beroemde rappers Tupac en Notorious B.I.G. onderzocht. De film met de titel Labyrinth wordt geregisseerd door Brad Furman, die eerder de speelfilm Lincoln Lawyer regisseerde.

Het script is gebaseerd op het boek van Poole over het moordonderzoek: Labyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G.

Poole onderzocht de moord op beide rappers en kwam tot de conclusie dat corrupte agenten samen met producent van Death Row Records, Suge Knight, betrokken waren bij de dood van Tupac en Biggie, zoals Notorious B.I.G. ook wel werd genoemd. Detective Poole vertrok in 1999 met vervroegd pensioen bij het korps van Los Angeles, de LAPD, en overleed vorig jaar augustus aan een hartstilstand.