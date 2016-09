Kanye West loopt binnen met merchandise

NEW YORK - De kassa rinkelt flink bij Kanye West. Niet alleen met zijn muziek verdient hij een fortuin. Ook zijn merchandise is niet aan te slepen. Maandagavond alleen al verdiende de rapper ruim 780.000 dollar met de verkoop van fanartikelen tijdens zijn eerste concert in Madison Square Garden in New York.

7-9-2016

Kanye vestigde daarmee een record, meldt TMZ. Tot afgelopen weekend stond dat op naam van paus Franciscus, die vorig jaar in Madison Square Garden 540.000 dollar aan merchandise verkocht. De paus ging toen voor in een mis in de evenementenhal.

Dinsdagavond trad Kanye opnieuw op in New York. Naar verwachting is de totale opbrengst aan merchandise tijdens de twee concerten dan ook boven de miljoen dollar gestegen.