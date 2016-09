Barry Hay bestormt boekenlijst

ANP Barry Hay bestormt boekenlijst

AMSTERDAM - Het boek over het leven van de Nederlandse rockster Barry Hay bestormt de Boeken Top 10. De vorige week woensdag gepresenteerde biografie HAY van de hand van Sander Donkers komt nieuw binnen op de tweede plek.

Door ANP - 7-9-2016, 12:34 (Update 7-9-2016, 12:34)

Hay gaf vorige week woensdag overigens nog aan dat hij zich even heeft afgevraagd waar hij aan was begonnen toen hij ‘ja’ zei op de vraag of Sander Donkers een boek over zijn leven mocht schrijven. “Halverwege had ik spijt dat ik eraan begonnen was. Maar toen dacht ik: ja, fuck it, billen bloot en gaan.”

Uiteindelijk is de Golden Earring-rocker wel blij met het resultaat, gaf hij verder aan. “Ik pak het boek beet, begin ergens en denk: ja, het is best wel goed gelukt.”