Waylon geeft extra concert in Ahoy

ROTTERDAM - Waylon geeft 25 november in Ahoy een vervolg aan het Top 1000 Allertijden Concert. Dat meldt Ticketpoint woensdag. Het eerste concert, dat de dag ervoor plaatsvindt, was in drie dagen tijd geheel uitverkocht.

Door ANP - 7-9-2016, 8:50 (Update 7-9-2016, 8:50)

De twee concerten staan in het teken van de Radio Veronica Top 1000 Allertijden. Waylon brengt daaruit een selectie van dertig nummers ten gehore.

De zanger stelt duizenden verzoeken te hebben ontvangen ''om een tweede Ahoy te doen dit jaar met mijn Top 1000 Allertijden Concert''. Dat was tot nog toe echter niet mogelijk, omdat Ahoy geen datum vrij had.

Vorige week werd Waylon echter gebeld en kreeg hij te horen dat 25 november was vrijgekomen. Over de vraag of hij die datum wilde, hoefde hij naar eigen zeggen niet heel lang na te denken. ''Hoe gaaf is het om maar liefst twee avonden achter elkaar deze liedjes te mogen spelen en zingen!''