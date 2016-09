Advocaten: racisme in zaak tegen Cosby

LOS ANGELES - De advocaten van Bill Cosby beweren dat de komiek wordt gediscrimineerd door de tegenpartij en de media. "De tijd is rijp de aandacht te richten op het ontzeggen van burgerrechten aan Mr. Cosby", zo is te lezen in een verklaring aan Amerikaanse media dinsdag.

Door ANP - 7-9-2016, 2:20 (Update 7-9-2016, 2:20)

In de verklaring wordt volgens People gewezen op de vele persconferenties van Gloria Allred, de advocate die ruim vijftig vrouwen vertegenwoordigt die Cosby beschuldigen van seksueel misbruik. "Ze houdt blijkbaar meer van aandacht dan van gerechtigheid. Ze noemt zichzelf een burgerrechtenadvocaat, maar haar campagne tegen Mr. Cosby is gebaseerd op racisme en vooroordelen." Ook de media krijgt ervan langs: "Wanneer de media haar aantijgingen herhalen, zonder bewijs, rechtszaak of jury, dan keren we terug naar een land en weg van het Amerika waar onze burgerrechtenactivisten zoveel voor hebben opgeofferd om te creëren."

Veel van de vrouwen zeggen decennia geleden door Cosby te zijn gedrogeerd en misbruikt of verkracht. In juni begint een rechtszaak om vermeend misbruik dat in 2004 zou hebben plaatsgevonden. Cosby heeft alle beschuldigingen ontkend.