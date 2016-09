Gouden Kalf voor Alex en Marc van Warmerdam

UTRECHT - Alex van Warmerdam en Marc van Warmerdam worden door het bestuur van het Nederlands Film Festival (NFF) geëerd met het Gouden Kalf voor de Filmcultuur 2016. Met dit speciale Gouden Kalf lauwert het NFF personen of instanties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur.

Door ANP - 6-9-2016, 17:11 (Update 6-9-2016, 17:11)

Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur wordt dit jaar voor de 32e keer uitgereikt. "De gebroeders van Warmerdam zijn een klasse apart. Alex is niet alleen de regisseur, maar ook de scenarist, acteur, componist en vormgever. Marc slaagt erin het eigenzinnige werk van zijn broer te realiseren en maakt zich daarnaast sterk voor de belangen van de film- en cultuursector'', liet het bestuur dinsdag weten.

"De invloed van de Van Warmerdams op het denken over filmstijlen en filmproductie in Nederland is bevrijdend en inspirerend, ook voor nieuwe generaties filmmakers'', liet het bestuur dinsdag weten. "Bovendien is dit Gouden Kalf een teken van dankbaarheid voor hun onbaatzuchtige inspanningen ten bate van de hele filmsector."

De 36e editie van het NFF gaat over twee weken van start met openingsfilm DE HELD op woensdag 21 september en is tot vrijdag 30 september 2016 te bezoeken in Utrecht. Het festival omvat 92 premières, 53 speelfilms, 119 documentaires, 122 korte films, 27 televisiedrama’s, 25 videoclips, 50 games en 10 interactieve projecten.