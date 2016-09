Gerard Joling en Gordon betalen begrafenis

EEMNES - Gerard Joling en Gordon gaan de uitvaart van Theo Wilhelm, die in 2013 was te zien in hun programma Geer en Goor: effe geen cent te makken, betalen. "Dat doen we uit onze eigen portemonnee", liet Gerard dinsdag weten in Koffietijd.

Door ANP - 6-9-2016, 15:09 (Update 6-9-2016, 15:09)

Theo overleed zondag op 83-jarige leeftijd. Volgens Gerard heeft de familie moeite om de kosten op te brengen voor de begrafenis. Gordon vroeg zijn kompaan daarna of zij dat niet konden doen. "Ik zeg: nou dat gaan we doen. Het komt allemaal goed", aldus de zanger en presentator. Hij en Gordon hadden een speciale band met Theo. "Hij heeft ons zoveel gebracht en laten zien in het programma, wat weer belangrijk is voor andere eenzame mensen. Dus we hopen dat dit een mooi gebaar is."

Gordon reageerde zondag al verdrietig op de dood van Theo. "Wij hebben Theo massaal omarmd na zijn tv optreden, ik leerde hem kennen als een verschrikkelijk lief mens die zijn laatste jaren in eenzaamheid heeft door gebracht", schreef de zanger op Facebook. "Een lach, een traan voor deze goedzak als ik aan hem denk. Rust zacht lieve man je hebt er toe gedaan, jouw verhaal zit voor altijd in mijn hart en ik denk bij velen met mij."