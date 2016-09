Angstige Zayn cancelt weer optreden

DUBAI - Zayn Malik heeft weer een streep gezet door een groot soloconcert. De boosdoener is opnieuw zijn podiumvrees, laat de 23-jarige zanger weten. Nadat hij in juni al een optreden in juni afzegde, heeft de voormalige One Direction-ster nu zijn concert in Dubai op 7 oktober gecanceld.

"Ik heb de afgelopen drie maanden geprobeerd om over mijn extreme angst rond grote optredens te komen. Ik heb het gevoel dat ik vooruit ga maar ik voel me nog niet goed genoeg om de show in Dubai te doen", aldus Zayn, die zich uitgebreid excuseert tegenover zijn fans. "Het spijt me als ik jullie teleurstel. Ik hoop dat ik jullie snel zie."

Zayn gelastte het optreden in Londen op het laatste moment af. Hij kreeg toen naar eigen zeggen 'de hevigste angstaanval ooit'.