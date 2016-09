Green Day voor concert naar Nederland

ANP Green Day voor concert naar Nederland

AMSTERDAM - Green Day treedt op 31 januari op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert is onderdeel van de wereldwijde Revolution Radio Tour, vernoemd naar het nieuwe album van de Amerikaanse rockband dat in oktober uitkomt, meldt organisator Mojo dinsdag. De laatste keer dat Green Day Nederland aandeed was op Pinkpop in 2013.

Door ANP - 6-9-2016, 10:16 (Update 6-9-2016, 10:16)

Vorige maand kondigde Green Day, bestaande uit frontman Billie Joe Armstrong, bassist Mike Dirnt en drummer Tré Cool, hun comeback aan met de komst van een nieuw album. Het is hun eerste plaat in vier jaar tijd. Daarvan is de eerste single, Bang Bang, inmiddels verschenen.

De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome start vrijdag.