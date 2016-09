Chloe Grace: Kim is mijn aandacht niet waard

ANP Chloe Grace: Kim is mijn aandacht niet waard

LOS ANGELES - Chloe Grace Moretz heeft geen spijt van haar uitspraken die eerder dit jaar leidden tot een twitterfittie met Kim Kardashian. Wel zou ze de situatie nu anders aanpakken.

Door ANP - 6-9-2016, 2:33 (Update 6-9-2016, 2:33)

"Ik denk dat ik aandacht heb gegeven aan mensen die mijn aandacht niet verdienen" aldus de 19-jarige actrice tegenover The Hollywood Reporter. "Ik heb inmiddels geleerd dat de luidste, meest geopinieerde persoon zijn, niet altijd leidt tot de impact die je wil hebben."

De jonge ster leerde die wijze les niet van de minste; het was presidentskandidaat Hillary Clinton die haar de ogen deed openen. Chloe Grace sprak op de Democratische conventie in juli en heeft sindsdien een band met de politica. "Het is mooi om pittig te zijn - dat waren haar woorden", aldus de actrice. "Maar soms is de slimste manier om tot iemand door te dringen, even stil te zijn. Laat iedereen bakkeleien en kom dan met een rustige stem, dat heeft het meeste impact."

In maart richtte Chloe Grace zich op Twitter tot Kim Kardashian, die net een naaktfoto van zichzelf op het sociale medium had geplaatst. "Ik hoop dat je je realiseert dat het belangrijk is om meisjes te leren dat ze meer te bieden hebben dan alleen hun lichaam." Kim reageerde daar op met een tweet waarin ze zei dat niemand wist wie Chloe Grace was.