Camila Cabello terug bij Fifth Harmony

ANP Camila Cabello terug bij Fifth Harmony

DALLAS - De meidengroep Fifth Harmony is weer compleet nu zangeres Camila Cabello zich heeft herpakt en weer in staat is op te treden. Ze was vrijdagavond wegens angst van het podium was gestapt tijdens een optreden in St. Louis in Missouri, maar was zondagavond weer van de partij tijdens het vervolg van de wereldtournee 7/27 in Dallas.

Door ANP - 5-9-2016, 19:51 (Update 5-9-2016, 19:51)

"Ik had te veel angst en daarom kon ik het concert niet volbrengen. Ik hou van jullie. Het spijt me oprecht'', verontschuldigde Camila zich afgelopen weekend. Ze verliet het podium in St. Louis na het zingen van Bo$$ en miste ook het slotoptreden.

Fifth Harmony trad zondagavond weer als vijftal op in Dallas. Na afloop dankte Camila haar fans via sociale media: 'Dank jullie wel allemaal voor jullie lieve reacties. Ik hou veel van jullie. Dallas, je maakte mijn hart erg blij vanavond. Dank."

Fifth Harmony heeft deze week nog drie optredens voor de boeg voordat een vakantie van twee weken begint. Eind september hervatten de dames de tournee in Monterrrey in Mexico, waarna ze de oversteek maken naar Ierland, het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa. Fifth Harmony doet op 27 oktober de Heineken Music Hall in Amsterdam aan.