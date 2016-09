Luuk Ikink doet niet aan roddelen

ROTTERDAM - Luuk Ikink is tevreden over zijn eerste week bij RTL Boulevard. Dat zegt de 33-jarige presentator, die een paar maanden geleden nog te zien was als sidekick van Humberto Tan in RTL Late Night, in het AD.

Door ANP - 5-9-2016, 8:10 (Update 5-9-2016, 8:10)

“Ik denk dat dat roddelaspect, voor zover dat er nog in zat, er nu echt niet meer is”, analyseert Luuk. “Nou ja, nauwelijks. Helemaal nu dit nieuwe format er is. Het is een entertainment- en mediaprogramma. En ja, we melden ook wel eens een baby van een BN’er. Maar dat zijn gewoon de leuke nieuwtjes die iedereen doen glimlachen en waar die mensen zelf ook heel blij mee zijn.”

Over zijn opvolger bij RTL Late Night, Marieke Elsinga, is Luuk ook te spreken. “Ik wou dat mijn eerste week zo was. Ik vond haar heel goed. Ja, dat commentaar van twitteraars op haar snelle praten… Dat krijg ik ook altijd te horen. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen.”

Luuk vond het niet raar om thuis op de bank naar RTL Late Night te kijken. “Ik had het gevoel dat ik gewoon naar een programma zat te kijken, zonder eraan te denken dat ik daar een paar maanden geleden zelf nog stond.”