'Diddy' wil dat zwarte kiezers beloond worden

WASHINGTON - Rapper Sean ‘Diddy’ Combs vindt dat het hoog tijd wordt dat de zwarte Amerikaanse kiezers beloond worden voor hun steun. Dat zei hij in een interview met MSNBC. Hoewel Combs vindt dat scheidend president Barack Obama het goed heeft gedaan, heeft hij toch het gevoel dat er voor de zwarte kiezers meer in had gezeten.

Door ANP - 4-9-2016, 17:45 (Update 4-9-2016, 17:45)

De musicus, die ook een succesvol zakenman is, zegt dat de kiezers hun stem niet zomaar weg moeten geven. Hij vindt dat de presidentskandidaten, vooral Hillary Clinton, eerst maar eens moeten laten zien dat ze het goed voor hebben met de zwarte Amerikanen.

“De zwarte Amerikanen hebben Obama in het Witte Huis gekregen”, zegt Combs. “Als ik terugkijk, vind ik dat we daarvoor meer hadden moeten krijgen. Zo hoort het te gaan in de politiek. Je steunt een kandidaat en krijgt daar iets voor terug.”

De rapper wil geen kritiek leveren op Obama, maar hij vindt wel dat het nu tijd is dat de zwarte gemeenschap de druk op de presidentskandidaten verhoogt. “Zoals het er nu naar uitziet is de zwarte stem heel belangrijk en kunnen wij het verschil maken bij de verkiezingen.”

Over het advies om zorgvuldig om te springen met de stem zegt Combs dat het een nieuwe strategie moet worden voor de zwarte kiezer. “Natuurlijk mogen ze onze stem hebben, maar daar moeten ze wel wat voor doen.”