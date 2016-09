Advocaat: Heller kreeg hartaanval

LOS ANGELES - Jerry Heller overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Dat meldt TMZ na een gesprek met advocaat Mickey Shapiro. De oud-manager van N.W.A. raakte vrijdag betrokken bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde nadat hij de hartaanval had gekregen.

Door ANP - 4-9-2016, 14:59 (Update 4-9-2016, 14:59)

Volgens Shapiro kwakkelde Heller sinds de release van de biopic Straight Outta Compton met zijn gezondheid. In de film over de opkomst en ondergang van de gangstarapgroep N.W.A. wordt Heller volgens zijn advocaat neergezet als een crimineel. Dat zorgde volgens Shapiro voor veel stress bij Heller en dat had zijn weerslag op zijn gezondheid.

Heller werd al jaren beschuldigd door de ex-leden van N.W.A., onder wie de beroemde rappers Ice Cube en Dr. Dre. Nadat Straight Outta Compton uit was gekomen, spande Heller een rechtszaak aan tegen de producers van de film en de oud-leden van N.W.A.

Voordat Heller in de jaren tachtig bij het label Ruthless Records kwam en aan de wieg stond van de succesvolle carrières van veel hiphoppers, had hij al successen beleefd in de muziekscene. In de jaren zestig en zeventig was hij agent en promotor van veel acts, waaronder groepen als Creedence Clearwater Revival, The Who en Black Sabbath.