Albert en Angela mogen RTL Live zelf invullen

ANP Albert en Angela mogen RTL Live zelf invullen

AMSTERDAM - Nu de kogel door de kerk is en bekend is dat ze samen het RTL Live gaan presenteren, breekt een spannende tijd aan voor Albert Verlinde en Angela Groothuizen. De komende weken zitten de twee geregeld om de tafel om invulling te geven aan het nieuwe middagprogramma van RTL 4.

Door ANP - 4-9-2016, 10:28 (Update 4-9-2016, 10:28)

“Het leuke is dat ik samen met Angela betrokken ben bij de ontwikkeling hiervan”, zegt Albert. "We mogen meepraten. Ik heb er met John de Mol over gesproken, met Talpa en met de Goede Doelen Loterijen.”

Volgens Albert is er vanaf 3 oktober voldoende ruimte voor eigen inbreng. "Ze weten wie ze binnenhalen. Ze halen m’n adresboekje binnen, ik ken natuurlijk heel veel mensen, maar ze weten ook dat ik af en toe wel een mening heb.”

Alleen

Angela schat in dat haar nieuwe collega meer lef zal tonen. "Hij durft veel hoor, ik ben veel behoudender denk ik.” Haar naam werd al langer gekoppeld aan RTL Live, maar Angela tekende pas toen ze hoorde dat Albert haar co-host zou worden. “Ik ben heel blij met Albert. Dat was ook pas het moment waarop ik ‘ja’ heb gezegd.”

Ze had wel een eis. "Eerst wilden ze het in duo’s gaan doen, maar toen dacht ik: als je maar 43 minuten zendtijd hebt, de rest is reclame, dan wordt dat lastig. Ik heb gezegd dat ik het wil doen, maar dan wel alleen.”

Levensvatbaar

Vanaf begin oktober neemt Albert drie keer in de week de presentatie van RTL Live voor zijn rekening en doet Angela twee shows. "Ik begin dan ook net aan een nieuwe tournee”, legt de presentatrice uit. “Vanaf februari kan ik alles overnemen wanneer Albert niet kan, maar we moeten nog maar zien of het dan nog levensvatbaar is.”

Hoewel nog volop wordt gesproken over het middagprogramma, zijn een paar pijlers al duidelijk. Zo komt er elke uitzending iets voorbij van de sponsor, de Goede Doelen Loterijen. "Maar dat is ook een enorme rijkdom aan filmpjes en aandacht die we aan kunst en cultuur kunnen besteden”, vindt Angela.

Entertainmentvijver

Albert hoopt in RTL Live stil te kunnen staan bij onderwerpen die niet interessant zijn voor RTL Boulevard, waar hij de afgelopen vijftien jaar te zien was als entertainmentdeskundige. “Net die andere boeken, net die andere voorstelling, net die andere films.”

Ook is al duidelijk dat in elke aflevering een andere hoofdgast aanschuift. Wat Angela betreft zijn die zo divers mogelijk. "Dat we niet alleen maar uit de entertainmentvijver vissen, dat zou ik saai vinden. Voor mij mag het ook een schrijver, acteur of cabaretier zijn of een mevrouw of meneer die iets heel bijzonders heeft gedaan.”

Albert en Angela zijn het er al over eens dat hun ‘nieuwe 5 Uur show’ leuk en gezellig moet worden. “Mensen komen thuis, ploffen op de bank en dan zijn wij daar”, zegt Angela. “Met een lekker gezellig programma.”