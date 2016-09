Camila breekt concert van Fifth Harmony af

ANP Camila breekt concert van Fifth Harmony af

ST. LOUIS - Zangeres Camila Cabello is wegens angst van het podium gestapt tijdens een optreden van de populaire meidengroep Fifth Harmony in St. Louis. Op Snapchat biedt Camila haar excuses aan.

Door ANP - 4-9-2016, 8:58 (Update 4-9-2016, 8:58)

''Hallo Missouri. Sorry dat ik de set gisteren niet kon afmaken. Ik had te veel angst en daarom kon ik het concert niet volbrengen. Ik hou van jullie. Het spijt me oprecht'', schrijft Camila. ''Ik kan wel drie dagen slapen'', schreef ze daarvoor op Twitter.

Camila verliet het podium kort na het zingen van Bo$$. Een van de andere zangeressen legde het publiek uit dat Camilla een probleem had met haar kleding. Maar Camila keerde helemaal niet meer terug op het podium en miste ook het slotoptreden, weet E! News.

Fifth Harmony staat zondagavond in Dallas. Fifth Harmony doet op 27 oktober de Heineken Music Hall in Amsterdam aan. De tournee 7/27 staat in het teken van hun gelijknamige album dat eind mei verscheen, met daarop de laatste single Work From Home.