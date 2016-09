George van Houts trots op zege

HILVERSUM - George van Houts is er trots op dat hij De slimste mens heeft gewonnen. Na een moeilijk begin wist hij de quiz toch te winnen, ondanks dat hij het spel te makkelijk had opgenomen en een black-out, vertelt hij tegen het AD.

Door ANP - 3-9-2016, 10:22 (Update 3-9-2016, 10:22)

“Ik dacht er veel te lichtvaardig over. Helemaal het oeroude cliché dat het thuis op de bank allemaal veel makkelijker is”, kijkt hij terug op de eerste aflevering. George had zelfs even een black-out, waardoor hij niet meer wist hoe de vader van Anne Frank heette. “Thuis werd ik vierkant uitgelachen door mijn vrouw en dochter”, biecht de acteur op.

Na het stroeve begin ging het snel beter. George benaderde de quiz als een voorstelling in het theater. “Ik ging vanaf aflevering twee voor diezelfde focus.” Dat werkte, al had hij wel geluk dat zijn tegenstander in de halve finale het tactisch niet goed aanpakte. Bovendien profiteerde George van het feit dat hij allerlei dingetjes weet, waar je volgens hem eigenlijk niets aan hebt. “Totdat je een quiz speelt.”

Natuurlijk is George trots op de zege, maar hij blijft er niet in hangen. “Het is nu al weer bijzaak geworden. Ik zit midden in de repetities voor de theatervoorstelling De Verleiders. Tijd voor het echte werk.”