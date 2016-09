Doodsvoorspellingen deden Jett Rebel pijn

AMSTERDAM - Jett Rebel is het helemaal zat dat hem vaak een lidmaatschap van de roemruchte Club van 27 is voorspeld. Hoewel de 25-jarige rocker beseft dat hij met zijn wilde levensstijl zelf de speculatie voedde, deed het zeer.

"Dat doet pijn, hoor. Als je als onzekere twintiger steeds hoort dat je over een paar jaar dood bent", zegt Jett zaterdag in het AD. "Ik snap niet dat mensen dat gedachteloos roepen. En vaak nog op luchtige toon ook. Alsof het een leuk grapje is: haha, hij is over twee jaar dood.''

Jett was de afgelopen jaren bijna continu onder invloed, vertelt hij. De zanger gebruikte 'bijna alles wat er bestaat', rookte vijftien joints per dag en tikte tussendoor het ene na het andere glas wodka Red Bull of bier weg. Nu is dat voorbij. Begin juni stopte Jett 'cold turkey' met alles.

"Ik ben afgekickt, leef helemaal clean. Alleen rook ik nog sigaretten", zegt hij. "Mijn carrière loopt nu ruim drie jaar en die heb ik volledig onder invloed beleefd. Ik leef gezond nu, ben namelijk helemaal niet van plan om dood te gaan.''

"Misschien was dat gepraat over die Club van 27 wel bedoeld als compliment, omdat ik overduidelijk net zo buitenaards goed ben als Jim Morrison, Janis Joplin en Jimi Hendrix", vervolgt Jett. "Maar zo voelde het niet. Het was ontzettend gemeen.''