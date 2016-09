Feed the Beast krijgt geen tweede seizoen

LOS ANGELES - De Amerikaanse dramaserie Feed the Beast, waarin acteur David Schwimmer een hoofdrol speelt, krijgt geen tweede seizoen. Dit meldt Deadline.

Door ANP - 2-9-2016, 22:15 (Update 2-9-2016, 22:15)

De Amerikaanse zender AMC heeft vorige maand de tiende en laatste aflevering uitgezonden van Feed the Beast, een Amerikaanse versie van de Deense serie Bankerot.

''We zijn dankbaar dat we de kans kregen om samen te werken met producent Clyde Phillips en de acteurs David Schwimmer en Jim Sturgess. We appreciëren hun talent, toewijding en bekommernis . Maar helaas heeft de serie niet de resultaten behaald die nodig waren om door te gaan met een tweede seizoen'', staat in een verklaring van AMC.

In Feed the Beast speelden Schwimmer (Friends) en Sturgess (Kidnapping Mr. Heineken) twee beste vrienden die hun droom najagen door een restaurant te openen.