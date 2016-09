Advocaat: Chris Brown vals beschuldigd

ANP Advocaat: Chris Brown vals beschuldigd

LOS ANGELES - De advocaat van Chris Brown vindt dat zijn cliënt vals wordt beschuldigd door de vrouw die beweert dat de rapper haar deze week bedreigde met een vuurwapen. Browns advocaat Mark Geragos zei vrijdag dat de vrouw uit is op roem en dat Chris Brown onschuldig is.

Door ANP - 2-9-2016, 21:58 (Update 2-9-2016, 21:58)

Geragos gaf vrijdag een persconferentie in Hollywood en maakte volgens TMZ duidelijk dat de politie geen wapens of drugs heeft gevonden bij de rapper thuis. Geragos ontkende ook dat Browns tweejarige dochtertje Royalty dinsdag bij hem thuis was, voorafgaande aan zijn arrestatie.

In een video op de website van TMZ vertelt Geragos dat hij dinsdagochtend gebeld werd op het moment dat de politie in de buurt van de woning was. ''Ik heb specifiek gevraagd of de politie over een arrestatiebevel beschikte of een huiszoekingsbevel. Dat was niet het geval. Ik heb mijn cliënt geadviseerd in het huis te blijven en te wachten op mijn komst."

Sieraden

Baylee Curran, de Miss California Regional van 2016, beweert dat Chris met een vuurwapen begon te zwaaien nadat zij enkele sieraden in zijn huis bewonderde. Geragos zegt echter dat haar omschrijving van de sieraden niet overeenkomt met de juwelen die zijn gevonden tijdens de huiszoeking. ''We hebben het politieonderzoek gefilmd en er zijn geen juwelen gevonden die overeenkomen met haar beschrijving. Ze zochten naar specifieke juwelen en die zijn niet gevonden."

Brown werd dinsdag bij zijn woning in Los Angeles opgepakt. Hij wordt ervan verdacht Curran onder schot te hebben gehouden. Tien uur na zijn arrestatie was de zanger weer op vrije voeten na het betalen van 250.000 dollar borg. Brown moet zich 20 september verantwoorden voor de rechter.