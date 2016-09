Rol Jon Favreau in nieuwe Spider-Man

ANP Rol Jon Favreau in nieuwe Spider-Man

LOS ANGELES - Jon Favreau is te zien in Spider-Man: Homecoming. Hij keert terug als Happy Hogan, de assistent en chauffeur van Iron Man.

Door ANP - 2-9-2016, 4:57 (Update 2-9-2016, 4:57)

De Jungle Book-regisseur was eerder als Happy te zien in de Iron Man-reeks met Robert Downey junior. Die acteur werd al eerder aangekondigd voor de Spider-Man film, maar The Wrap bevestigt nu dat hij als Iron Man dus ook zijn trouwe begeleider meeneemt.

Favreau nam de rol in 2008 op zich toen hij de eerste Iron Man-film regisseerde. Hij speelde Happy ook in de sequel en zelfs in de derde film, waarvoor hij op regiegebied bedankte, was hij te zien als de oud-bokser.

The Wrap weet ook te melden dat de regisseur al met Disney in gesprek is voor een tweede Jungle Book-film. De studio zou vaart willen maken met het project na het enorme succes van de film eerder dit jaar. Jungle Book leverde wereldwijd 900 miljoen dollar (800 miljoen euro) op.