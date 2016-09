Nieuwe liefde voor Wilmer Valderrama

ANP Nieuwe liefde voor Wilmer Valderrama

LOS ANGELES - Wilmer Valderrama is flink aan het daten met actrice Minka Kelly. De twee werden woensdagavond in een restaurant in Los Angeles gespot tijdens een intiem etentje, zo meldt TMZ.

Door ANP - 2-9-2016, 3:58 (Update 2-9-2016, 3:58)

De That '70s Show-ster is de afgelopen maand vaker gezien met Minka, de dochter van Aerosmith-gitarist Rick Dufay. In juni kwam er een eind aan zijn relatie met Demi Lovato. De acteur en de zangeres kwamen toen tot de conclusie dat ze na zes jaar samen meer vrienden dan geliefden waren, zo schreven ze in een gezamenlijke verklaring.

Wilmer en Minka kennen elkaar al langer: jaren geleden deden ook geruchten de ronde dat de twee iets met elkaar zouden hebben. Toen gaven ze aan dat ze slechts goede vrienden waren.