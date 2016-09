Lindsay mag rechtszaak GTA V niet voortzetten

NEW YORK - Een New Yorks hof van beroep heeft een stokje gestoken voor de rechtszaak die Lindsay Lohan aan wilde spannen tegen de makers van de game Grand Theft Auto V. De actrice vindt dat het personage Lacey Jonas, dat voorkomt in de game van Take Two Interactive, te veel op haar lijkt.

Het hof van beroep oordeelde echter dat Lindsay geen poot heeft om op te staan omdat ‘verdachten geen gebruik maken van eisers naam, portret of beeld’.

Ook als Lacey Jones echt een kopie van Lindsay zou zijn geweest, had de actrice volgens het hof nog geen zaak. Een videogame als Grand Theft Auto valt niet onder reclame of handel. “Het unieke verhaal, de personages, dialogen en het milieu in combinatie met de spelers die zelf kiezen hoe het spel verdergaat, maken het een werk van fictie en satire.”

Lindsay was overigens niet de enige die Take Two Interactive voor de rechter wilde slepen. Ook Karen Gravano, bekend van de realityserie Mob Wives, eiste geld van de makers. Volgens het hof van beroep kan ook zij haar zaak niet voortzetten. Karen eiste 40 miljoen dollar (bijna 36 miljoen euro) van de gamemakers. Lindsay eiste een schadevergoeding en een deel van de winst van het spel.