Frank Masmeijer moet werken aan familieband

AMSTERDAM - Frank Masmeijer zei vorig jaar nog dat zijn gezin hechter is geworden door zijn tijd in de bak, maar nu blijkt dat er nog aan de familieband gewerkt moet worden. “Als ik eerlijk ben zijn we heel sterk en houden we heel veel van elkaar, maar is er op dit moment geen eenheid in de familie”, zei Frank donderdag in een interview met RTL Boulevard.

Door ANP - 1-9-2016, 19:51 (Update 1-9-2016, 19:51)

“Die eenheid in de familie moet terugkomen”, vindt de voormalige showmaster die in oktober 2014 werd gearresteerd in België en maandenlang in voorarrest zat op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. “We overleven, gaan door en moeten bouwen aan iets.”

Volgens Franks vrouw Sandra moet de oud-presentator ‘eerst zelf weer in het reine komen’. “Alles in zijn hoofd moet goed komen voordat hij weer aan zijn gezin of aan andere mensen liefde kan geven.”

Onschuld

Frank is ‘ongerust’ over de rechtszaak tegen hem, die volgend jaar begint. “Ik zal blij zijn als er uiteindelijk een uitspraak is en we verder kunnen.” Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn, iets waar Sandra nooit aan heeft getwijfeld. “Hij zei waarvan hij werd verdacht en dat het allemaal niet zo is. Je gaat er toch vanuit dat hij het niet heeft gedaan.”

Desondanks was Sandra boos op Frank. “Maar hij kon er ook niets aan doen.” Sandra heeft altijd geloofd in de onschuld van haar man en daar nooit een discussie over gevoerd. “Zeker niet toen hij in de gevangenis zat.”