Nieuwe plaat Kensington heet Control

AMSTERDAM - Het nieuwe album van Kensington verschijnt op 28 oktober en heet Control. Dat maakte de Utrechtse band donderdag bekend via Twitter. Kensington bracht ook meteen de eerste single van Control uit, Do I Ever.

1-9-2016

“Ik vind het wel spannend, ja”, gaf gitarist Casper Starreveld toe op 3FM, de eerste radiozender waar Do I Ever donderdagmiddag te horen was. “Wat je vroeger altijd had op zaterdagochtend als je een belangrijke wedstrijd moest voetballen. Je hebt er zin in, maar het is ook wel spannend.”

Do I Ever gaat volgens Casper over ‘je vuist in de lucht steken’. “Jezelf afvragen of je veranderd bent of niet, maar er wel gewoon voor gaan, wat je ook doet.” Volgens de gitarist zit er ‘een zeker autobiografische lading’ in het nummer.

Comfortzone

De single is het eerste voorproefje van Control, het vierde album van Kensington. Die plaat werd grotendeels opgenomen in Rome. “Gewoon voor het avontuur. We vonden het een mooie stad”, vertelde Casper over de keuze voor de opnamelocatie. “Sowieso het niet thuis zijn, uit je comfortzone, dat helpt ons altijd in het maken van nieuwe dingen. Dat heeft hopelijk ook zijn weerslag gehad op de muziek.”

De albumtitel slaat niet alleen op de controle die Kensington zelf hield. “We hebben een hele hoop zelf gedaan, ja.” De naam slaat ook op ‘een bepaald punt in je leven of carrière waarop er een soort risico is dat je de controle verliest’. “Maar het is ook heel fijn om heel goed de controle te houden. Die balans daartussen vind ik heel spannend.”